Кадыров назвал русских и украинцев одним народом, который не должен воевать

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров напомнил украинцам и русским, что исторически они являются одним народом, и им нет смысла воевать друг с другом. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Он также призвал президента Украины Владимира Зеленского выполнить минские соглашения и сделать все возможное, чтобы военных действий не было. При этом чеченский лидер подчеркнул, что его обращение является просто личным мнением гражданина России.

«Господин Зеленский! Время клоунады подошло к концу. Наступил час исполнения долга перед собственным народом во избежание необратимых последствий. То есть, сегодня, как никогда, возникла необходимость выполнения Минских соглашений, под которыми стоит подпись не только Президента России, но и Президента Украины», — написал Кадыров.

Также он обратился к украинскому народу.

«Дорогие мои! Я люблю Украину и ее добрый народ... колыбель русской государственности и православия — Киевская Русь. Русские и украинцы - один славянский народ, с общей историей, культурой и религией. Я никогда не поверю в то, что украинцы считают себя частью так называемого «западного мира» со всеми его вырожденческими «ценностями» и русофобской истерией», — отметил глава Чечни.

Он выразил мнение, что действующая киевская власть пытается сделать все для того, что «вытравить это чувство общности» в простых украинцах.

Ранее Кадыров назвал заявление о присоединении Украины своим личным мнением.