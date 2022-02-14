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В Германии арестовали бывшего офицера, который хотел убивать политиков под видом мигранта

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Thomas Lohnes/Getty Images

Спецслужбы Германии произвели повторный арест бывшего офицера бундесвера Франко А., обвиняемого в попытке убийства ряда высокопоставленных немецких политиков. Об этом сообщает издание Eurasia Daily.

Франко был задержан 13 февраля в аэропорту Вены, после того как в канализационном люке туалета для инвалидов был обнаружен боевой пистолет. Правоохранители оставили оружие в качестве приманки, а уже через несколько дней за пистолетом пришел и сам подозреваемый.

Следователи полагают, что Франко на протяжении нескольких лет вел двойную жизнь, совмещая работу в бундесвере и притворяясь сирийским беженцем. Обвинение настаивает, что гражданин Германии в свое время подделал документы, выдав себя за мигранта-христианина по имени Давид Бенджамин. Для этой цели он отрастил бороду и покрасил ее в черный цвет.

Правоохранители пришли к выводу, что обвиняемый хотел убить несколько политиков, включая бывшего президента Германии Йоахима Гаука и экс-министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса. Всю вину за совершение преступления Франко планировал свалить на свое мигрантское альтер эго.

Осенью бывший офицер уже оказывался на скамье подсудимых. Но тогда его выпустили на свободу за недоказанностью.

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