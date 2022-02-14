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112: у Жириновского воспалительные процессы в головном мозге

Состояние Жириновского оценивается как стабильно тяжелое

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Состояние председателя ЛДПР Владимира Жириновского, по данным Telegram-канала «112», оценивается как стабильно тяжелое, однако его здоровье находится под большой угрозой из-за воспалительных процессов в мозге.

Политика подключили к аппарату высокопоточной ИВЛ, Жириновский находится под постоянным наблюдением медицинского персонала в Центральной клинической больнице Москвы.

9 февраля стало известно, что Жириновского госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Различные СМИ сообщали, что он находится в тяжелом состоянии с двухсторонней пневмонией. Оценки поражения легких политика варьируются от 30 до 75%.

Ранее в Минздраве рассказали о состоянии председателя ЛДПР Владимира Жириновского.

В ведомстве уточнили, что состояние политика стабильное, ему постоянно оказывается медицинская помощь, однако говорить о его выписке пока еще рано.

Представители центрального аппарата ЛДПР подчеркивали, что не надо верить слухам о якобы смерти Владимира Жириновского.

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