В КПРФ заявили, что Зюганова выпишут из больницы, когда решит врач

Находящийся в Центральной клинической больнице Глава КПРФ Геннадий Зюганов чувствует себя хорошо, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замглавы фракции КПРФ Николая Коломейцева.

«Он чувствует себя хорошо. Вопрос о его пребывании на контроле у (лечащего) врача», — сказал он.

Сам Зюганов два дня назад заявлял, что выпишут через «два-три дня». Также глава партии рассказал, что госпитализация носит профилактический характер в связи с перенесенной несколько лет назад операцией, чувствует он себя нормально и находится в рабочем состоянии.

В одной больнице с Зюгановым в настоящее время находится лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По данным Минздрава, состояние политика, который заразился коронавирусом, оценивается как стабильное.