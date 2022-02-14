Стало известно о тайной подготовке плана коронации принца Чарльза

В Великобритании разрабатывается план коронации старшего сына королевы Елизаветы II принца Чарльза и его супруги, герцогини Корнуольской Камиллы, операция носит кодовое название Operation Golden Orb. Об этом сообщает таблоид The Daily Mail.

По данным издания, церемония коронации будет сокращена, средств на нее будет выложено значительно меньше. Это объясняется тем, что принц Уэльский поддерживает современные взгляды на монархию.

Служба традиционного пройдет в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Мероприятие будет открыто «для различных общественных групп и конфессий», отмечает газета.

На коронацию Елизаветы II, которая состоялась 2 июня 1953 года, было потрачено в пересчете на современный курс примерно в £46 млн (около 4,7 млрд руб.). Чарльз предпочел скромное по бюджету, но качественное торжество.

В начале февраля, накануне 70-летия своего правления королева Великобритании Елизавета II официально назвала супругу принца Чарльза Камиллу будущей королевой -консортом. Тогда и появились слухи о скорой коронации наследника.

«И я знаю, что при вступлении на престол, когда придет время, моего сына Чарльза и его жены Камиллы, вы окажете ему ту же поддержку, которую давали мне», — написала Елизавета II в обращении к нации.