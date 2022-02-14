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Политолог заявил о готовности Байдена «отдать» Украину России

Политолог Лазарев: президент Байден готов отдать Украину, чтобы Россия не слилась с Китаем

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Николай Лазаренко/РИА «Новости»

Политолог Александр Лазарев заявил, что президент США Джо Байден готов «отдать» Украину России, чтобы Москва перестала сближаться с Китаем. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Наш».

Лазарев подчеркнул, что Штатам больше не нужен Киев из-за изменения внешнеполитических ориентиров. Раньше Вашингтон использовал стратегию Збигнева Бжезинского для сдерживания России как континентальной державы. Сейчас же Белый дом настроился на борьбу с КНР, утверждает политолог.

«Еще с 2018 года, когда они этот проект не смогли воплотить (в жизнь), они поняли, что основной угрозой для них уже является Китай. И Украина стала просто неприоритетной для внешней политики Штатов, но осталась выгодной для компаний, которые здесь зарабатывают», — рассказал Лазарев.

Он подчеркнул, что в настоящий момент Украина пытается уйти под защиту Великобритании.

«Американцы идут на уступки Российской Федерации для того, чтобы она не слилась с Китаем. Они готовы отдать Украину и хотят отказаться от нее. Байден неоднократно говорил: «Мы за вас воевать не будем никогда». Тогда будет война сил Североатлантического альянса и России, а это ядерная война», — добавил политолог.

Ранее американский профессор политологии Дэвид Хендриксон рассказал, что Соединенные Штаты раздули истерию вокруг «войны» с Россией, чтобы остановить проект газопровода «Северный поток — 2».

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