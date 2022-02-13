Зеленский объяснил, зачем ему визит Байдена на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с американским коллегой Джо Байденом заявил, что все украинские города находятся в безопасности и под надежной защитой. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса президента Украины.
«Остановим любую эскалацию в сторону Украины. Столица Украины, Киев, другие города нашего государства — Харьков и Львов, Днепр и Одесса — в безопасности и под надежной защитой», — сказал Зеленский. Он заявил, что понимает все риски и готов к любому развитию ситуации.
По словам главы Украины поддержка со стороны главы Белого дома и его союзников поможет предотвратить распространение панических настроений на Украине.
Ранее сообщалось, что Зеленский попросил Байдена как можно скорее приехать на Украину и оказать военную помощь.
13 февраля президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Стороны обсудили ситуацию на российско-украинской границе. Отмечается, что разговор продлился менее часа.