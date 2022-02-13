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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Зеленский объяснил, зачем ему визит Байдена на Украину

Зеленский заявил Байдену, что все города Украины под надежной защитой

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Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с американским коллегой Джо Байденом заявил, что все украинские города находятся в безопасности и под надежной защитой. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса президента Украины.

«Остановим любую эскалацию в сторону Украины. Столица Украины, Киев, другие города нашего государства — Харьков и Львов, Днепр и Одесса — в безопасности и под надежной защитой», — сказал Зеленский. Он заявил, что понимает все риски и готов к любому развитию ситуации.

По словам главы Украины поддержка со стороны главы Белого дома и его союзников поможет предотвратить распространение панических настроений на Украине.

Ранее сообщалось, что Зеленский попросил Байдена как можно скорее приехать на Украину и оказать военную помощь.

13 февраля президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Стороны обсудили ситуацию на российско-украинской границе. Отмечается, что разговор продлился менее часа.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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