Захарова обвинила американских политиков во вранье ради предлогов для нападения

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американские политики врали, врут и будут врать, создавая предлоги для нападения на мирных граждан по всему миру. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Дипломат обратила внимание на слова советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, который ранее призвал быть готовым к тому, что Москва создаст предлог для нападения на Украину.

По ее словам, миру уже известно, «кто все время» лжет.

«А тот, кто подзабыл, как Вашингтон «создает предлоги для нападения», пусть посмотрит выступление (бывшего — «Газета.Ru») госсекретаря США Колина Пауэлла в Совбезе ООН 5 февраля 2003 года», — указала Захарова на речь Пауэлла, в которой он утверждал, что у Ирака имеется оружие массового уничтожения.

Ранее Джейк Салливан заявил, что «вторжение» России на Украину может начаться в любой день.

До этого издание Politico со ссылкой на источники писало, что президент США Джо Байден во время разговора с лидерами союзных стран сказал, что РФ якобы может напасть на Украину 16 февраля.

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени 2021 года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление присутствия России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.