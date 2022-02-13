США не станут вводить опережающие санкции против России из-за ситуации с Украиной

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Вашингтон не станет вводить опережающие санкции в отношении Москвы из-за ситуации на российско-украинской границе. Об этом он рассказал в эфире телеканал Fox News.

«Мы считаем, что они (санкции) сохраняют свой сдерживающий эффект, оставаясь в резерве», — сказал представитель Пентагона.

По его словам, разрешение конфликта вокруг Украины все еще возможно, однако времени на это остается все меньше.

Ранее советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что американские власти готовят списки экономических элит РФ для применения к ним санкций в случае эскалации на Украине.

Запад неоднократно обвинял Россию в готовящемся «вторжении» на территорию Украины. В качестве аргумента западные политики используют тот факт, что РФ якобы усилила свое присутствие в приграничных с Украиной зонах – до 125 тысяч солдат.

Москва отрицает все обвинения и подчеркивает, что любые перемещения войск по территории страны — суверенное дело. НАТО и союзники альянса считают иначе и готовят пакет санкций на случай вторжения.