ОБСЕ не станет останавливать свою работу на Украине

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Шмид заявила, что специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине продолжит выполнять свой мандат в этой стране без приостановки. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

«Очень благодарна за исключительную работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и офиса Координатора проектов ОБСЕ на Украине. Они будут продолжать выполнять свои мандаты без перерыва», — написала Шмид.

Ранее в СМИ появилась информация, что сотрудники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе начали выезжать на машинах из Донецка. Предварительно, американские представители мониторинговой миссии решили покинуть регион из-за угрозы «вторжения» со стороны России.

Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник допустил, что отзыв представителей ОБСЕ может быть подготовкой к провокации.