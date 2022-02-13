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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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ОБСЕ не станет останавливать свою работу на Украине

Генсек ОБСЕ Шмид: миссия ОБСЕ на Украине продолжит свою работу без приостановки

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Алексей Витвицкий

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Шмид заявила, что специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине продолжит выполнять свой мандат в этой стране без приостановки. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

«Очень благодарна за исключительную работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и офиса Координатора проектов ОБСЕ на Украине. Они будут продолжать выполнять свои мандаты без перерыва», — написала Шмид.

Ранее в СМИ появилась информация, что сотрудники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе начали выезжать на машинах из Донецка. Предварительно, американские представители мониторинговой миссии решили покинуть регион из-за угрозы «вторжения» со стороны России.

Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник допустил, что отзыв представителей ОБСЕ может быть подготовкой к провокации.

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