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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Депутат партии «Слуга народа» Чернов назвал ситуацию вокруг Украины спецоперацией США

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Евгений Малолетка/AP

Депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской партии «Слуга народа» Егор Чернов написал в Facebook, что ситуация вокруг вторжения России — это одна из крупнейших информационных спецопераций США.

По его словам, задачи такой операции «лежат на поверхности». Он отметил, что таким образом США стремятся восстановить единство НАТО и западных стран в целом, нанести экономике РФ как можно более серьезный урон, спровоцировать антивоенные настроения внутри России и деморализовать военную элиту страны посредством публикации ее секретных материалов.

«Цель спецоперации также понятна — окончательно выгнать Путина из Европы и сделать невозможным создание единого евразийского пространства «от Владивостока до Лиссабона» и проекта «Один пояс — один путь», — подметил Чернов.

В США, заключил Чернов, пытаются принудить Россию к прекращению ведения гибридных войн и окончательно определиться с тем, начать ли полноценную военную кампанию или отступить.

Парламентарий подчеркнул, что для Украины такая спецоперация тоже несет риски, в первую очередь, экономические, хотя и гораздо меньшие, чем при начале открытых боестолкновений. А потери, по его словам, можно самостоятельно снизить, всего лишь «прекратив панику».

«Не надо паниковать, даже если Путин попытается ускользнуть из американской ловушки и все же отдаст приказ о вторжении. Наша армия готова устроить россиянам адский прием, а санкционный ответ Запада быстро похоронит экономику РФ. И тогда Россию может ожидать распад, а мы на долгие десятилетия получим покой для мирного строительства и развития», — подытожил Чернов.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал «благоразумной» эвакуацию сотрудников американского посольства из Киева.

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