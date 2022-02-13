Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Lufthansa допустили прекращение полетов над Украиной 14:06
Россиян предупредили о самых популярных способах мошенничества перед 14 февраля 14:05
В СБР прокомментировали неудачное выступление биатлонисток на ОИ 14:02
В Кемеровской области произошла драка между диаспорами и местными жителями 14:00
В офисе Зеленского прокомментировали данные о закрытии воздушного пространства... 13:48
Резцова назвала результат дочери в гонке преследования на ОИ трагедией 13:40
Источник рассказал о ситуации с въездом россиян на Украину 13:38
Минкульт Украины опубликовал открытое письмо по поводу «вторжения» РФ 13:34
Сына замглавы МВД Зубова арестовали по делу о даче взятки офицеру ФСБ 13:17
В сборной России объяснили, почему Клебо не догнал Устюгова 13:14

Эксперт рассказал об истинной цели инициативы США о переговорах Байдена и Путина

Аналитик Рогулев: разговор Байдена и Путина шел в рамках кампании против РФ

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
360tv/telegram

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев рассказал РИА «Новости», что президент США Джозеф Байден, проведя телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, попытался надавить на РФ, а не прийти к какому-либо компромиссу.

«Они планировали разговор, но где-то через неделю. И одновременно скоординированным образом последовали звонки министров обороны, министров иностранных дел. То есть это никак не похоже на какой-то примирительный шаг или попытку решить вопрос. Это все шло в рамках развернутой американцами кампании против России. Я думаю, что вряд ли что-то изменится в ближайшее время», — сказал Рогулев.

По его словам, американцы не желают обсуждать вопросы, продвигаемые Россией, и пытаются «подменять одно другим».

«Попытка представить Россию агрессивной страной, которая заставляет всех остальных принимать экстраординарные меры в виде эвакуации своих дипломатов», — заключил руководитель Фонда.

Ранее Байден в ходе разговора с Путиным «ясно дал понять», в случае вторжения России на Украину Вашингтон и его союзники «решительно отреагируют» и возложат на Москву серьезные санкции.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть