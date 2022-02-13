Эксперт рассказал об истинной цели инициативы США о переговорах Байдена и Путина

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев рассказал РИА «Новости», что президент США Джозеф Байден, проведя телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, попытался надавить на РФ, а не прийти к какому-либо компромиссу.

«Они планировали разговор, но где-то через неделю. И одновременно скоординированным образом последовали звонки министров обороны, министров иностранных дел. То есть это никак не похоже на какой-то примирительный шаг или попытку решить вопрос. Это все шло в рамках развернутой американцами кампании против России. Я думаю, что вряд ли что-то изменится в ближайшее время», — сказал Рогулев.

По его словам, американцы не желают обсуждать вопросы, продвигаемые Россией, и пытаются «подменять одно другим».

«Попытка представить Россию агрессивной страной, которая заставляет всех остальных принимать экстраординарные меры в виде эвакуации своих дипломатов», — заключил руководитель Фонда.

Ранее Байден в ходе разговора с Путиным «ясно дал понять», в случае вторжения России на Украину Вашингтон и его союзники «решительно отреагируют» и возложат на Москву серьезные санкции.