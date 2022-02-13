Госпитализированный Зюганов хочет выступить на телевидении с заявлением

Направленный в Центральную клиническую больницу глава КПРФ Геннадий Зюганов «рвется в бой» и хочет доказать, что его состояние здоровья «в норме», сообщает URA.RU со ссылкой на источники в партии.

Пока неизвестно, будет ли Зюганов присутствовать на заседаниях в Госдуме на следующей неделе, так как точная дата его выписки из больницы еще не назначена.

«Но сам он очень хочет уже вернуться в здание парламента, пойти на радио, на ТВ, выступать с пламенными речами. Чтобы никто не сомневался, что все в норме и он не болеет», — рассказали источники.

Сам политик днем ранее заявлял, что его выпишут через «два-три дня». Также глава партии рассказал, что госпитализация носит профилактический характер в связи с перенесенной несколько лет назад операцией, чувствует он себя нормально и находится в рабочем состоянии.

В одной больнице с Зюгановым в настоящее время находится лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По данным Минздрава, состояние политика, который заразился коронавирусом, оценивается как стабильное.