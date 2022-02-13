Госсекретарь США оценил решение эвакуировать дипломатов из Киева

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал «благоразумной» эвакуацию сотрудников американского посольства из Киева. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Вчера мы распорядились об отъезде большей части американцев, все еще находящихся в американском посольстве в Киеве. Риск военных действий со стороны Российской Федерации достаточно высок, угроза достаточно серьезна, чтобы считать это благоразумной мерой», — сказал он на пресс-конференции в Гонолулу.

Ранее Блинкен заявил, что никого не удивит, если Россия пойдет на «провокацию или инцидент», а потом использует это для «оправдания» военных действий на Украине. В то же время он выразил уверенность, что дипломатический путь урегулирования ситуации вокруг Украины остается открытым.

Накануне состоялись телефонные переговоры главы МИД России с госсекретарем США, на которых обсуждался украинский кризис.

Запад неоднократно обвинял Россию в готовящемся «вторжении» на территорию Украины. В качестве аргумента западные политики используют тот факт, что РФ якобы усилила свое присутствие в приграничных с Украиной зонах – до 125 тыс. солдат.

Москва отрицает все обвинения и подчеркивает, что любые перемещения войск по территории страны — суверенное дело. НАТО и союзники альянса считают иначе и готовят пакет санкций на случай вторжения.