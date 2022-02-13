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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Госсекретарь США оценил решение эвакуировать дипломатов из Киева

Госсекретарь США Блинкен назвал благоразумной эвакуацию дипломатов из Киева

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Andrew Harnik/Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал «благоразумной» эвакуацию сотрудников американского посольства из Киева. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Вчера мы распорядились об отъезде большей части американцев, все еще находящихся в американском посольстве в Киеве. Риск военных действий со стороны Российской Федерации достаточно высок, угроза достаточно серьезна, чтобы считать это благоразумной мерой», — сказал он на пресс-конференции в Гонолулу.

Ранее Блинкен заявил, что никого не удивит, если Россия пойдет на «провокацию или инцидент», а потом использует это для «оправдания» военных действий на Украине. В то же время он выразил уверенность, что дипломатический путь урегулирования ситуации вокруг Украины остается открытым.

Накануне состоялись телефонные переговоры главы МИД России с госсекретарем США, на которых обсуждался украинский кризис.

Запад неоднократно обвинял Россию в готовящемся «вторжении» на территорию Украины. В качестве аргумента западные политики используют тот факт, что РФ якобы усилила свое присутствие в приграничных с Украиной зонах – до 125 тыс. солдат.

Москва отрицает все обвинения и подчеркивает, что любые перемещения войск по территории страны — суверенное дело. НАТО и союзники альянса считают иначе и готовят пакет санкций на случай вторжения.

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