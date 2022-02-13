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Украина опровергает запрет на въезд для россиян

Погранслужба Украины: запрета на въезд для россиян нет

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Суспильне

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что приказа, который запрещает гражданам России въезд, не выпускали, сообщает издание «Телеграф».

«Не стоит руководствоваться слухами. Есть украинское законодательство, регламентирующее пересечение государственной границы, и пограничники его четко соблюдают», — заявил Демченко.

Ранее издание «Страна.ua» со ссылкой на социальные сети сообщило, что россиянам закрыли въезд на территорию Украины.

Сообщается, что при отказе во въезде украинские пограничники ссылаются на приказ начальства, который поступил 12 февраля около 13:00. Уточняется, что пускают только тех, у кого на руках есть справка о гибели близкого родственника.

Тем не менее, официальной информации о введении полного запрета на въезд в Украину для россиян пока нет — однако в 2021 году случаи выдачи отказа на въезд удвоились по сравнению с прошлыми годами.

Позднее эту информацию подтвердили в Верховной Раде.

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