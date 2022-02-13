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В США на должность по утилизации ядерных отходов назначили ЛГБТ-активиста

Помощником Байдена по утилизации ядерных отходов назначен квир-активист и «ядерный нерд»

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Твиттер Сэма Бринтона (Sam Brinton)

Помощником президента Соединенных Штатов Джо Байдена Байдена по утилизации ядерных отходов назначен квир-активист и «ядерный нерд» Сэм Бринтон, об этом он сообщил в своем Twitter.

Сэм Бринтон называет себя трансгендером и участвует в продвижении ЛГБТ-сообщества в молодежи.

«Я принял предложение работать заместителем помощника секретаря по утилизации отработавшего топлива и отходов в Управлении ядерной энергии Министерства энергетики», — пишет Бринтон.

Он отметил, что является первой «гендерфлюидной персоной» в федеральной администрации. По словам Бринтона, его назначили на должность в связи с подходящим образованием и опытом в деятельности по утилизации ядерных отходов.

У Бинтона две магистерские степени в ядерной энергетике и машиностроения, он учился в Массачусетском технологическом университете. Его предыдущими должностями в американской администрации был консалтинг администрации Барака Обамы по вопросам ЛГБТ и предоставление консультаций для конгресса по ядерной политике.

Ранее Соединенные Штаты выделили $400 тыс. на ЛГБТ, меньшинства и беженцев на Украине.

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