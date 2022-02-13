Захарова прокомментировала снятие флага с британского посольства на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявила, что эвакуации посольств из Киева являются «инфо-парадом», в качестве примера назвав посольство Великобритании, с которого сняли флаг.

«Это происходит тогда, когда посольство прекращает официально свою работу. По-разному это происходит. У нас это случалось в тех случаях, например, генеральное консульство России в Сан-Франциско, которое было закрыто по такому же совершенно надуманному указу из Вашингтона, связано было с тем, что там было якобы разведывательное гнездо Российской Федерации», — заявила Захарова.

Ранее со здания британского посольства в Киеве сняли флаги.

Великобритания в числе ряда других государств решила эвакуировать дипломатический персонал из Украины. Такое же решение приняли Германия и Австралия. Многие страны — Канада, Финляндия, Латвия, Литва, Нидерланды, Эстония, Япония, Новая Зеландия