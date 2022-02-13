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Австралия приостановила работу посольства на Украине

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Bill Bachmann/Global Look Press

Австралия вслед за Канадой приостановила работу своего посольства на Украине, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства страны.

«Учитывая ухудшение ситуации с безопасностью, вызванное сосредоточением российских войск на границе с Украиной, правительство распорядилось об отъезде сотрудников посольства Австралии в Киеве и временно остановило работу нашего посольства в Киеве», — заявили в МИД Австралии.

Также, в заявлении австралийским гражданам вновь порекомендовали немедленно покинуть Украину и уточнили, что временное представительство Австралии будет размещено во Львове.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, на фоне эвакуации канадского посольства заявил, что Канада поддерживает Украину.

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