Зеленский поговорил с Трюдо

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам телефонных переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо заявил в Twitter, что Канада поддерживает Украину, и поблагодарил за финансовую помощь.

«Состоялся важный разговор с моим другом Джастином Трюдо о дипломатических усилиях наших союзников по деэскалации. Приветствую решение Канады предоставить значительный финансовый пакет для укрепления Украины», — заявил Зеленский.

Украинский президент назвал прошедшие переговоры «мощным сигналом о том, что Украина и Канада вместе».

Между тем, канадское посольство на Украине эвакуировалось из Киева.

Глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что в связи с «обострением» ситуации на Украине, посольство в Киеве приостановит свою работу, а консульские услуги будут оказываться только из львовского консульства.

До этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что диппредставительства стран ЕС в Киеве не собираются прекращать свою работу.