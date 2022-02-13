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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Зеленский поговорил с Трюдо

Зеленский на фоне эвакуации канадского посольства заявил, что Канада поддерживает Украину

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам телефонных переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо заявил в Twitter, что Канада поддерживает Украину, и поблагодарил за финансовую помощь.

«Состоялся важный разговор с моим другом Джастином Трюдо о дипломатических усилиях наших союзников по деэскалации. Приветствую решение Канады предоставить значительный финансовый пакет для укрепления Украины», — заявил Зеленский.

Украинский президент назвал прошедшие переговоры «мощным сигналом о том, что Украина и Канада вместе».

Между тем, канадское посольство на Украине эвакуировалось из Киева.

Глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что в связи с «обострением» ситуации на Украине, посольство в Киеве приостановит свою работу, а консульские услуги будут оказываться только из львовского консульства.

До этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что диппредставительства стран ЕС в Киеве не собираются прекращать свою работу.

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