Канадское посольство на Украине эвакуировалось из Киева

Глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что в связи с «обострением» ситуации на Украине, посольство этой страны в Киеве будет эвакуировано, сообщает ТАСС.

«Учитывая ухудшение ситуации с безопасностью, вызванное сосредоточением российских войск на границе с Украиной, [канадские власти организуют — «Газета.Ru»] временное представительство во Львове и приостанавливают работу посольства в Киеве», — заявила Жоли.

Она уточнила, что консульская помощь для канадских граждан на Украине будет ограничена.

«Однако наши возможности предоставлять дипломатическую поддержку могут быть резко ограничены», — резюмировала Жоли.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что диппредставительства стран ЕС в Киеве не собираются прекращать свою работу.

Он отметил, что рекомендации о посещении Украины для граждан ЕС будут обновляться с учетом ситуации с безопасностью. По словам дипломата, страны ЕС координируют действия с учетом текущей ситуации на Украине.