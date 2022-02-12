«Вопрос часов, а не дней»: эксперт описал сценарий наступления Украины в Донбассе

Республики Донбасса вряд ли смогут оказать серьезное сопротивление армии Украины, заявил «Газете.Ru» директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. По его словам, в случае наступательной операции ВСУ, разгром ДНР и ЛНР станет вопросом часов, а не дней.

«Во-первых, в случае возможного наступления Украины, вероятно, Донецк падет на второй день — в этом нет никаких сомнений. Он очень близко к линии фронта, она фактически проходит по пригородам Донецка. Во-вторых, украинцы в случае своего наступления, конечно, будут стараться выйти на границу с Россией, чтобы объявить: мол проблема решена. Их задача будет состоять в том, чтобы не дать России возможности вмешаться в ситуацию», — отметил эксперт.

С точки зрения Пухова, на данный момент силы ЛДНР находятся не в лучшем состоянии: «республики обескровлены, люди устали от войны и, мягко говоря, не слишком боеспособны в такой ситуации».

«Вероятно, там очень серьезный некомплект, поэтому они смогут оказать слабое сопротивление. И если Россия быстро не вмешается, то в принципе разгром республик — это вопрос часов, а не дней. Я имею ввиду не три-четыре часа, а 36 часов или 48 часов», — подчеркнул эксперт.

Подробнее о сценариях возможного вторжения Украины в Донбасс, наиболее вероятных тактических шагах ВСУ и первоочередных целях атаки читайте в материале «Газеты.Ru».