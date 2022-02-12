ОБСЕ предложило провести встречу по ситуации на Украине в Турции

ОБСЕ предложило провести встречу «тройки» Минского формата в Турции, если все стороны согласятся. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает РИА «Новости».

«ОБСЕ предложила провести встречу «тройки» в Минском формате в Турции. Мы сказали, что с радостью примем ее, если все стороны согласятся. Мы не входим в «минское трио», но из-за напряженности в отношениях между Белоруссией и другими странами, ее там проводить невозможно», — пояснил глава МИД Турции.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задача переговоров по Украине — обеспечить выполнение минских соглашений.

До этого заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам встречи «нормандской четверки» в Берлине сказал, что переговорный процесс по урегулированию конфликта на востоке Украины находится в состоянии неопределенности, и все зависит от действий Киева.

«Нормандская четверка» — группа стран, которые пытаются найти решение проблемы с отделением от Украины Донецкой и Луганской областей, произошедшим после госпереворота 2014 года.

Сейчас в эту группу, помимо самой Украины, входят Россия, Франция и Германия. Результат работы «нормандской четверки» — так называемые минские соглашения, ряд мер, выполнение которых должно решить проблему двух регионов и вернуть их в состав Украины в новом качестве.