Захарова заявила, что Украина нашпигована оружием НАТО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что история о вторжении России на Украину координируется из Вашингтона. Об этом она рассказала в эфире YouTube-канала »Соловьев Live».

По ее словам, Украина нашпигована оружием, которое поставляется странами НАТО во главе с США, Британией и другими. Захарова отметила, что количество западных военных инструкторов на Украине увеличилось в несколько раз.

Захарова также прокомментировала заявления официальных лиц США и западных СМИ о скором вторжении России на Украину. »(Относиться к этому) ровно как к истерике. Какая цель у этой истерики - нагнетание обстановки и, конечно, провокативная деятельность. Это часть международного охвата провокации», — сказала она.

Представитель МИД России заявила, что история о скором «вторжении» России на Украину координируется из Вашингтона, а многие СМИ идут ва-банк.

Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес оценил возможность вторжения России на Украину как «весьма вероятный» сценарий. По его словам, военное присутствие на границе якобы в настоящее время достигло таких размеров, что Россия может «начать наступление в любое время».