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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Байден пригрозил Путину серьезными санкциями в случае вторжения на Украину

Белый дом: Байден ясно дал Путину понять, чем грозит России вторжение на Украину

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360tv/telegram

Президент США Джо Байден в ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным «ясно дал понять», в случае вторжения России на Украину Вашингтон и его союзники «решительно отреагируют» и возложат на Москву серьезные санкции. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Байден повторил, что дальнейшее российское вторжение в Украину вызовет широкомасштабные человеческие страдания и ослабит авторитет России», — уточнили в Белом доме.

Кроме того, по данным Белого дома, американский президент «ясно дал понять», что Вашингтон по-прежнему готов участвовать в урегулировании ситуации дипломатическим путем, но «в равной степени готов и к другим сценариям».

Ранее сообщалось, что Путин и Байден более часа обсуждали наращивание войск вокруг Украины.

До этого Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы попытаться ослабить растущую напряженность в российско-украинском кризисе. Разговор продлился 1 час 40 минут.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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