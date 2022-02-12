Европейские посольства в Киеве не собираются закрываться

Главы дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что диппредставительства стран ЕС в Киеве не собираются прекращать свою работу. Об этом сообщает ТАСС.

«Наши дипломатические представительства не закрываются. Они остаются в Киеве и продолжают действовать в поддержку граждан ЕС и в сотрудничестве с украинскими властями», — говорится в заявлении Борреля.

Он отметил, что рекомендации о посещении Украины для граждан ЕС будут обновляться с учетом ситуации с безопасностью. По словам дипломата, страны ЕС координируют действия с учетом текущей ситуации на Украине.

Боррель предупредил, что военная агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия.

Ранее президент США Джо Байден в ходе разговора с лидерами союзных стран заявил, что Россия якобы может напасть на Украину 16 февраля, сообщают источники Politico. Вторжению будут предшествовать ракетные удары и кибератаки, пишет газета.

Запад неоднократно обвинял Россию в готовящемся «вторжении» на территорию Украины. В качестве аргумента западные политики используют тот факт, что РФ якобы усилила свое присутствие в приграничных с Украиной зонах – до 125 тысяч солдат.

Москва отрицает все обвинения и подчеркивает, что любые перемещения войск по территории страны — суверенное дело. НАТО и союзники альянса считают иначе и готовят пакет санкций на случай вторжения.