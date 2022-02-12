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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Лавров и Блинкен обсудили кризис вокруг Украины

Госдеп: Лавров в разговоре с Блинкеном опроверг наличие у РФ планов вторжения на Украину

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор. Стороны обсудили эскалацию на российско-украинской границе, сообщает Reuters со ссылкой на Госдеп.

Блинкен заявил, что США рассчитывают решить конфликт вокруг Украины при помощи дипломатии. Лавров заявил, что у России нет планов вторжения на Украину.

Глава российского МИД сказал, что Россия скоро пришлет США ответ на американский документ по гарантиям безопасности.

В Госдепе отметили, что Лавров в разговоре с Блинкеном не подавал сигналов о том, что Россия готова к деэскалации конфликта.

Ранее президент США Джо Байден в ходе разговора с лидерами союзных стран заявил, что Россия якобы может напасть на Украину 16 февраля, сообщают источники Politico. Вторжению будут предшествовать ракетные удары и кибератаки, пишет газета.

Запад неоднократно обвинял Россию в готовящемся «вторжении» на территорию Украины. В качестве аргумента западные политики используют тот факт, что РФ якобы усилила свое присутствие в приграничных с Украиной зонах – до 125 тысяч солдат.

Москва отрицает все обвинения и подчеркивает, что любые перемещения войск по территории страны — суверенное дело. НАТО и союзники альянса считают иначе и готовят пакет санкций на случай вторжения.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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