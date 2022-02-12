Орбан назвал санкции ЕС против России «тупиком»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Евросоюз, закрываясь от сотрудничества с Россией, совершает стратегическую ошибку и уступает экономические возможности Китаю. Об этом он заявил в своей ежегодной речи, трансляция которой велась на YouTube.

«Стратегию Брюсселя мы считаем ошибочной, а санкции против России — тупиком. Закрываясь от сотрудничества с Россией, европейские страны целиком уступают экономические возможности Китаю. Это стратегическая ошибка», — сказал премьер.

Орбан отметил, что Венгрия не может изменить внешнеполитическую политику Евросоюза, и поэтому «разработала и использует» собственную модель взаимоотношений с Россией.

«Мы являемся членами ЕС и НАТО, но при этом сотрудничаем с Россией. Пример Венгрии доказывает, что это возможно», — подчеркнул политик.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок ранее заявила, что Берлин готов заплатить высокую цену за безопасность Украины и в случае эскалации подготовил «ряд жестких мер против России».

При этом глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель в своем блоге писал, что Россия повысила свою устойчивость перед санкциями ЕС, нарастив золотовалютные резервы. Он считает, что Москва сделала больше, чем Евросоюз для того, чтобы справиться с потенциальными перебоями с поставками газа.