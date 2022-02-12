Рогозин оценил заявления Запада о «российском вторжении» на Украину

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявления американских официальных лиц и сообщения западных СМИ о скором вторжении России на Украину. Об этом Рогозин написал в своем Telegram-канале.

«По нотам разыгранная англосаксами истерия о «неминуемой угрозе вторжении России на территорию Украины» обязательно найдет свое место в учебных пособиях по спецпропаганде и военным провокациям», — написал глава «Роскосмоса».

Ранее президент США Джо Байден в ходе разговора с лидерами союзных стран заявил, что Россия якобы может напасть на Украину 16 февраля. Вторжению будут предшествовать ракетные удары и кибератаки, пишет Politico.

Запад неоднократно обвинял Россию в готовящемся «вторжении» на территорию Украины. В качестве аргумента западные политики используют тот факт, что РФ якобы усилила свое присутствие в приграничных с Украиной зонах – до 125 тысяч солдат.

Москва отрицает все обвинения и подчеркивает, что любые перемещения войск по территории страны — суверенное дело. НАТО и союзники альянса считают иначе и готовят пакет санкций на случай вторжения.