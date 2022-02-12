Доцент МГИМО Никитина связала отставку президента Туркмении с протестами в Казахстане

Политолог, доцент кафедры мировых политических процессов МГИМО Юлия Никитина в беседе с «Газетой.Ru» допустила, что уход с поста президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова может быть косвенно связан с январскими волнениями в Казахстане.

«Решение главы Туркмении может быть косвенно связано с волнениями в Казахстане в январе 2022 года. Но не столько есть опасения повторения этих событий в Туркмении, сколько речь может идти о том, каким в памяти народа останется правление Бердымухамедова, и он сам. Мы видим, что Назарбаев из отца нации быстро стал пенсионером. Скорее всего, для Бердымухамедова важно остаться в памяти как человек, достигший возраста пророка и решивший мудро дать дорогу молодым», — сказала Никитина.

По мнению эксперта, в Туркмении происходит транзит власти. Бердымухамедов в последнее время почти неприкрыто готовил своего единственного сына Сердара – нынешнего вице-премьера — к должности президента.

«Понятно, что речь тоже идет об управляемом транзите, поэтому вряд ли можно ожидать серьезных политических изменений в Туркмении», — считает Никитина.

Ранее Гурбангулы Бердымухамедов заявил о необходимости дать дорогу молодым на пути к управлению Туркменией «на новом этапе» ее развития. Он сообщил, что спустя 15 лет правления уступит президентское кресло, оставив за собой только должность председателя Халк Маслахаты (верхней палаты парламента).

При этом президент отметил, что новым главой государства должен стать человек, воспитанный в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности. Его решение поддержали почетные старейшины страны.

Досрочные выборы президента Туркмении пройдут 12 марта.