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Стали известны подробности разговора Блинкена и Лаврова

Блинкен заявил, что США опасаются вторжения России на Украину в ближайшие дни

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Alex Brandon/AP

Государственный департамент США привел подробности телефонного разговора главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Пресс-релиз доступен на сайте Госдепа.

«Госсекретарь Блинкен сегодня поговорил по телефону с главой МИД России Лавровым, чтобы обсудить острые и общие опасения относительно того, что Россия может рассмотреть возможность новой военной агрессии против Украины в ближайшие дни», — говорится в сообщении.

Блинкен отметил, что конфликт на Украине можно урегулировать с помощью дипломатии, но это потребует от России деэскалации и переговоров. Глава Госдепа подчеркнул, что страны Запада решительно ответят России в случае агрессии против Украины.

Ранее сообщалось, что Лавров провел телефонный разговор с Блинкеном. Лавров подчеркнул, что развернутая США и их союзниками пропагандистская кампания о «российской агрессии» против Украины преследует провокационные цели, поощряя власти в Киеве к саботажу Минских соглашений и пагубным попыткам силового решения «проблемы Донбасса».

Глава российского МИД отметил, что реакция США и Евросоюза на документы по гарантиям безопасности игнорирует ключевые положения для России, прежде всего о нерасширении НАТО и неразмещении ударных систем вооружений вблизи российских рубежей.

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