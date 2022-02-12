Президент Украины Зеленский: паника — лучший друг врага

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне заявлений официальных лиц США о скором «вторжении» США на Украину заявил, что «паника — лучший друг врага». Его слова приводит РИА «Новости».

Зеленский сказал, что у него есть много информации, которая требует анализа, а президент должен говорить своим гражданам правду.

«А правда заключается в том, что у нас есть разная информация. И лучший друга врага — паника в нашей стране. И вся информация, которая помогает панике, не помогает нам», — сказал украинский президент.

Ранее Спикер МИД Украины Олег Николаенко призвал «сохранять спокойствие» и «консолидироваться внутри страны» на фоне сообщений западных СМИ об угрозе «вторжения» России.

Президент США Джо Байден в ходе разговора с лидерами союзных стран подчеркнул, что Россия якобы может напасть на Украину 16 февраля, сообщают источники Politico. Вторжению будут предшествовать ракетные удары и кибератаки, пишет газета.

Зеленский призвал предоставить информацию о возможном нападении на Украину. По мнению политика, информации на эту тему в информационном пространстве сейчас слишком много. Он отметил, что Украине необходимо быть готовой к любым шагам «с любой границы».