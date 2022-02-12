В МИД России описали отношения Киева с Донбассом

Киевская сторона отказывается от прямого диалога с ЛНР и ДНР, продолжая при этом блокаду Донбасса и принимая законы, противоречащие Минским соглашениям. Об этом заявил РИА «Новости» директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

«К сожалению, за семь лет Киев не выполнил практически ничего из того, что предусмотрено «Комплексом мер». Особый статус Донбассу не предоставлен. Не проведена конституционная реформа и децентрализация. Амнистия не объявлена. Даже «формулу Штайнмайера», которая, по сути, является уступкой Донбасса, Киев не инкорпорировал в национальное законодательство», — пояснил Полищук.

Также украинская сторона продолжает обстрелы региона, а на переговорах контактной группы ведет себя как «избалованный ребенок», отметил дипломат. По его словам, представители Киева «пытаются исказить положения, черным по белому записанные» в минских соглашениях.

При этом Полищук подчеркнул, что переговоры необходимо продолжать, потому что «дипломатические методы всегда лучше военных», и Москва готова всячески этому диалогу содействовать.

«Децентрализация, заложенная в «Комплексе мер», является спасением для Украины. Опыт государственного строительства многонациональных и многоязычных стран показывает, что федерализация, или децентрализация, является залогом стабильности», — заявил дипломат.

Он также считает, что часть оружия, поставляемого на Украину западными странами, может уходить на черный рынок.

Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев ранее заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «подставил» французского коллегу Эммануэля Макрона, не дав публичных гарантий о том, что Киев не начнет боевых действий в Донбассе.