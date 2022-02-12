В МИД России рассказали, как урегулировать конфликт на Украине

Директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что урегулировать конфликт на Украине можно только через Минские соглашения. Об этом он рассказал РИА «Новости».

Он отметил, что никакой альтернативы Минским соглашениям нет. Дипломат рассказал, что договоренности были подписаны в Контактной группе сторонами конфликта Киевом и Донбассом, скреплены посредниками ОБСЕ и Россией, одобрены лидерами стран «нормандского формата» и утверждены Советом Безопасности ООН.

«Это сделало его частью международного права, то есть обязательным для исполнения, нравится это кому-то или нет», — сказал Полищук.

Ранее замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак рассказал о состоянии минских договоренностей после встречи политсоветников нормандского формата в Берлине.

По его словам, переговоры были безрезультатными, но это тоже результат, так как теперь стало ясно, чего стоят заявления партнеров по нормандскому формату. Козак отметил, что Киев саботирует выполнение «Минска-2», и этот саботаж происходит в течение восьми лет.

Он заявил, что три из четырех участников нормандского формата не готовы выполнять Минские соглашения. Представитель России рассказал, что Украина предложила подключить ОБСЕ для диалога с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, но это противоречит договоренностям.