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В МИД заявили, что оружие Запада для Украины может уходить на черный рынок

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Andrew Marienko/AP

Директор департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что часть оружия, поставляемого на Украину западными странами, может уходить на черный рынок. Об этом он сообщил РИА «Новости».

«Много оружия уходит на черный рынок. По данным генпрокуратуры Украины, он уже составляет около 5 миллионов единиц, которые могут легко оказаться где угодно, в том числе в самих странах НАТО», — сказал он.

Украинские власти активно закупают списанное иностранное оружие, а также получают военную помощь от стран Запада. НАТО уже несколько лет отправляет военных инструкторов для помощи ВСУ. 6 февраля газета The Mirror сообщила об отправке более 100 бойцов британского спецназа на Украину для обучения украинских военных.

Недавно своих солдат туда также отправили Канада и Латвия, ранее сообщалось о присутствии в стране военных из США, Литвы и других государств. США и НАТО отправили на Украину несколько партий оружия — 80 тонн военных грузов, в том числе 300 противотанковых ракетных комплексов Javelin.

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