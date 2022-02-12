Лавров и Блинкен обсудили «российскую агрессию» и гарантии безопасности

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Министр подчеркнул, что развернутая США и их союзниками пропагандистская кампания о «российской агрессии» против Украины преследует провокационные цели, поощряя власти в Киеве к саботажу Минских соглашений и пагубным попыткам силового решения «проблемы Донбасса», — говорится в публикации на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Также Лавров отметил, что реакция США и Евросоюза на документы по гарантиям безопасности игнорирует ключевые положения для России, прежде всего о нерасширении НАТО и неразмещении ударных систем вооружений вблизи российских рубежей.

Ранее Блинкен запросил провести в субботу телефонный разговор с Лавровым. До этого они беседовали по телефону 2 февраля.

В середине декабря прошлого года МИД России опубликовал соглашения для США и НАТО об обеспечении безопасности. В них учитывались озабоченности сторон, в частности и по ситуации на Украине. Основные условия России – НАТО не станет двигаться на восток и откажет Украине в членстве в союзе.