Глава МИД ФРГ заявила, что Берлин «усилит меры» по предотвращению кризиса на Украине

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что решила «усилить меры» по предотвращению кризиса на Украине. Об этом сообщается в Twitter министерства.

«В настоящий момент в министерстве иностранных дел проходит совещание с соответствующими ведомствами и органами безопасности для реализации этих решений», — написала она.

Ранее сообщалось, что Берлин готов заплатить высокую цену за безопасность Украины. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок на брифинге в Киеве.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины ФРГ может ввести санкции и против «Северного потока — 2». По его словам, Германия работает с США и союзниками по возможным санкциям. Он подчеркнул, что они будут «очень жесткими».

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель в своем блоге написал, что Россия повысила свою устойчивость перед санкциями ЕС, нарастив золотовалютные резервы. Он считает, что Москва сделала больше, чем Евросоюз для того, чтобы справиться с потенциальными перебоями с поставками газа.