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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Глава МИД ФРГ заявила, что Берлин «усилит меры» по предотвращению кризиса на Украине

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что решила «усилить меры» по предотвращению кризиса на Украине. Об этом сообщается в Twitter министерства.

«В настоящий момент в министерстве иностранных дел проходит совещание с соответствующими ведомствами и органами безопасности для реализации этих решений», — написала она.

Ранее сообщалось, что Берлин готов заплатить высокую цену за безопасность Украины. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок на брифинге в Киеве.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины ФРГ может ввести санкции и против «Северного потока — 2». По его словам, Германия работает с США и союзниками по возможным санкциям. Он подчеркнул, что они будут «очень жесткими».

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель в своем блоге написал, что Россия повысила свою устойчивость перед санкциями ЕС, нарастив золотовалютные резервы. Он считает, что Москва сделала больше, чем Евросоюз для того, чтобы справиться с потенциальными перебоями с поставками газа.

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