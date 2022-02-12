МИД Украины призвал сохранять спокойствие на фоне сообщений о «вторжении» России

Спикер МИД Украины Олег Николаенко призвал «сохранять спокойствие» и «консолидироваться внутри страны» на фоне сообщений западных СМИ об угрозе «вторжения» России, передает Telegram-канал «Политика страны».

Он отметил, что в настоящее время важно «избегать расшатывающих стабильность и сеющих панику действий». Николаенко подчеркнул, что Вооруженные силы Украины постоянно отслеживают развитие событий и готовы дать отпор любым посягательствам на территориальную целостность и суверенитет Украины.

Ранее американский телеканал NBC опубликовал очередную карту предполагаемого вторжения России на Украину, согласно которой полномасштабные военные действия развернутся по девяти направлениям. До этого схемами «вторжения» поделились и немецкое издание Bild и американская газета Washington Post.

Также иностранные СМИ уже подсчитали военные потери со стороны России и Украины в случае полномасштабного конфликта, а Bloomberg даже выпустил новость с заголовком о якобы уже начавшемся «вторжении».

Между тем в самой Украине попросили журналистов не раздувать панику о «вторжении России». В свою очередь глава российского МИДа Сергей Лавров осудил прессу за распространение спекулятивных сообщений о захвате Украины.