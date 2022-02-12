Захарова объяснила сокращение дипломатического штата на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила сокращение штата российских работников посольства в Киеве и генеральных консульств во Львове, Одессе и Харькове.

Она напомнила, что слухи об «эвакуации» российских дипломатов появились в западных СМИ в прошлом месяце. По словам Захаровой, это делалось для создания информационного прикрытия, чтобы в это время США, Великобритания, Канада, Австралия и другие страны начали вывозить сотрудников посольства и их семьи из страны.

Представить министерства добавила, что из этого можно сделать вывод, что страны Запада, видимо, знают «о неких готовящихся на Украине силовых акциях, способных существенно осложнить ситуацию в сфере безопасности».

«В этой ситуации, опасаясь возможных провокаций киевского режима или третьих стран, мы действительно приняли решение о некоторой оптимизации штатов российских загранучреждений на Украине. Обращаем внимание на то, что наши посольство и консульства продолжат выполнение своих основных функций», — приводятся ее слова в Telegram-канале МИД РФ.

Ранее в СМИ появилась информация, что российские дипломаты начали покидать Киев. Позже в российском посольстве заявили, что диппредставительства продолжают работать на территории Украины.