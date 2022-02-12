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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Источник: российские дипломаты начали покидать Киев

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Работники российского посольства в Киеве начали покидать Украину, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«По заявлениям украинских граждан, российские дипломаты и сотрудники консульств на Украине начали уезжать в Россию. Об этом, в частности, говорят возникшие трудности при записи на прием в консульства и в посольство», — рассказал он.

Источник добавил, что на фоне официальных объявлений западных стран об эвакуации диппредставительств возникает мысль, что «Москва решила пойти тем же путем».

Он напомнил, что на возможность такого сценария намекал глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с британской коллегой Лиз Трасс.

Ранее Лавров допустил, что Россия может принять решение о временной эвакуации из дипмиссии неосновного персонала дипломатических учреждений. Его заместитель объяснил, что Россия может эвакуировать сотрудников посольства, чтобы защитить их от «возможных провокаций киевского режима или третьих стран».

В конце января некоторых сотрудников диппредставительства США на Украине эвакуировали в качестве «меры предосторожности» из-за готовящегося «вторжения» России на Украину. Также о планах по эвакуации части сотрудников посольств сообщали Великобритания, Германия, Австралия и Канада.

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