Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Швеция заявила о нежелании вступать в НАТО 08:56
В Банке России рассказали о популярной схеме телефонных мошенников 08:54
Глава Федерации фигурного катания Горшков: мы не сомневаемся в честности Валиевой 08:51
Песков назвал Мюнхенскую конференцию «клубом одной точки зрения» 08:36
AP: Госдеп объявит в субботу об эвакуации американского посольства в Киеве 08:35
У «Бегущего по лезвию» появится продолжение 08:24
Стало известно, когда будет принято решение по делу Валиевой 08:21
Названы популярные направления путешествий у россиян на 14 февраля 08:19
Россиянам рассказали, как эффективно избавиться от стресса 08:12
Вяльбе недовольна работой норвежских журналистов и требует новых извинений 08:07

В МИД Украины заявили, что ЕС подтвердил готовность «тяжелых санкций» для России

Глава МИД Украины Кулеба: Боррель подтвердил готовность «тяжелых санкций» для РФ

close
100%
Alex Brandon/Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во время телефонной беседы подтвердил ему готовность пакета «тяжелых санкций» для России. Об этом он написал в своем Twitter.

Как указал дипломат, он обсудил с Боррелем нынешнюю ситуацию с безопасностью.

«Он подтвердил: пакет тяжелых для России санкций уже готов», — сообщил министр.

Он также выразил Евросоюзу благодарность «за жесткую позицию и готовность к решительным действиям».

Ранее Боррель заявил, что ЕС имеет инструменты для введения «болезненных» для РФ рестрикций, но надеется их избежать.

Кроме того, он отметил, что Москва повысила свою устойчивость перед санкциями ЕС.

В последние месяцы на Западе и Украине, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению.

Все новости на тему:
Санкции против России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть