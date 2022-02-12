В МИД Украины заявили, что ЕС подтвердил готовность «тяжелых санкций» для России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во время телефонной беседы подтвердил ему готовность пакета «тяжелых санкций» для России. Об этом он написал в своем Twitter.

Как указал дипломат, он обсудил с Боррелем нынешнюю ситуацию с безопасностью.

«Он подтвердил: пакет тяжелых для России санкций уже готов», — сообщил министр.

Он также выразил Евросоюзу благодарность «за жесткую позицию и готовность к решительным действиям».

Ранее Боррель заявил, что ЕС имеет инструменты для введения «болезненных» для РФ рестрикций, но надеется их избежать.

Кроме того, он отметил, что Москва повысила свою устойчивость перед санкциями ЕС.

В последние месяцы на Западе и Украине, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению.