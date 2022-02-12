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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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«Они нам врут». В США обвинили власти во лжи про Украину

Бывший член Палаты представителей США Габбард: американские власти лгут про демократию на Украине

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Mike Segar

Бывший член палаты представителей конгресса и экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард заявила, что американские власти врут про ситуацию вокруг Украины. Об этом она написала в своем Facebook.

«Поджигатели войны утверждают, что мы должны защищать Украину, потому что это «демократия». Но они лгут. Украина на самом деле не демократия», — заявила политик.

Она обратила внимание, что президент Украины Владимир Зеленский закрыл оппозиционные телеканалы, которые критиковали его. Также Габбард напомнила об аресте лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Ранее бывший народный депутат Украины Олег Петренко заявил, что власти страны предпринимают попытки ввести цензуру и закрыть оппозиционные телеканалы из-за возможности досрочных парламентских и президентских выборов.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что указ президента Украины Владимира Зеленского о санкциях против ряда украинских телеканалов продолжил линию Киева на установление тотальной цензуры.

В конце прошлого года украинский лидер подписал указ о санкциях против нескольких компаний, владеющих брендами телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK и «Перший Незалежный». Ограничительные меры затрагивают юридические лица ООО «Медиа Новости», ООО «Тайм медиа» и ООО «Телепростір».

2 февраля 2021 года Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK сроком на пять лет. После его указа каналы прекратили вещание. Сами телеканалы обвинили главу государства в «политической расправе над неугодными СМИ». После этого закрытые каналы создали медиахолдинг «Новости» и открыли телеканал «Перший Незалежный».

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Обострение ситуации вокруг Украины
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