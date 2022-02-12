В США предложили ввести санкции против Белоруссии за «содействие агрессии» России

Сенатор США от штата Оклахома Джеймс Лэнкфорд предложил законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении Белоруссии или любой другой страны в случае содействия «агрессии России» против Украины. Об этом сообщается на его сайте.

По словам политика, его инициатива направлена на то, чтобы удержать Белоруссию от разрешения использовать территорию республики для «вторжения» войск РФ на Украину.

Согласно проекту закона, Вашингтон при определении ограничительных мер не должен делать различий между Россией и любым другим государством, которое будет оказывать ей помощь «во всяком акте военной агрессии, который нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины».

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на официальные лица сообщило, что в США считают, что РФ якобы может напасть на Украину 15 февраля. По информации агентства, Россия может предпринять попытку провокации на Донбассе или попытаться захватить Киев.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может напасть на Украину в любой момент, в том числе во время Олимпийских игр.

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени прошлого года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление присутствия России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.