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Зеленский посоветовал мэру Харькова не стесняться говорить на русском языке

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе публичного общения с мэром Харькова Игорем Тереховым посоветовал ему не стесняться говорить по-русски. Об этом пишут «Украинские новости».

Накануне в Харькове прошло выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

«Вы, господин Терехов, не стесняйтесь. Застеснялись перейти на русский язык... Мы не боимся этого, мы знаем, что в Харькове многие говорят по-русски, но все думают по-украински», — сказал Зеленский.

По есго словам, именно потому, что в Харькове живут проукраинские граждане, в 2014 году «никто не сдал Харьков оккупантам».

В январе Зеленский заявил, что Россия и Украина уже воюют друг с другом. Президент Украины уверен, что все граждане будут защищать свою страну от России, не только военные. Он также предположил, что российские войска оккупируют Харьков. Слова украинского лидера пришлось объяснять его пресс-секретарю.

В ответ экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал Зеленского быть осторожнее со словами об угрозе оккупации Харькова. Он также отметил, что в случае реальной угрозы Харькову «и власть, и оппозиция станут рука об руку».

Через некоторое время Зеленский ответил на комментарий пользователя Instagram под видеообращением с итогами заседания СНБО. Глава республики заявил, что Харьков никогда не будет оккупирован.

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