Глава Туркмении принял «непростое для себя решение»

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил о необходимости дать дорогу молодым на пути к управлению страной «на новом этапе» ее развития. Слова лидера приводит агентство TDH.

Бердымухамедов подчеркнул, что два года назад достиг 63 лет — священного возраста пророка, и хочет обсудить «непростое решение» о себе, к которому пришел.

«Теперь вот уже 15 лет я работаю на высшей и очень ответственной должности Президента Туркменистана... Я поддерживаю мысль, что дорогу к государственному управлению на новом этапе развития нашей страны надо дать молодым руководителям, воспитанным в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности», — заявил он на заседании Халк Маслахаты — верхней палаты парламента.

Ранее Бердымухамедов поручил потушить горящий 50 лет газовый кратер. Он находится в 266 км от столицы Туркмении и привлекает многочисленных туристов.

Президент обратил внимание, что «уже на протяжении многих лет в районе Дарвазы в большом количестве сгорает природный газ». Он подчеркнул, что такая обстановка плохо влияет на экологию и здоровье людей из ближайших населенных пунктов.