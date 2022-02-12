Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Петербурге электричка насмерть сбила шестилетнего мальчика 01:16
В Англии подтвердили первый случай смерти от лихорадки Ласса 01:07
Хэштег #позорТутберидзе вышел на первое место в трендах русскоязычного Twitter 00:48
Spiegel назвал еще одну дату возможного «вторжения» РФ на Украину 00:35
СМИ: подопечным Тутберидзе давали таблетки, а что именно в них — не говорили 00:28
«Газпром» вновь не заказал мощности газопровода «Ямал--Европа» 00:17
Песков подтвердил информацию о переговорах Путина с Байденом и Макроном 00:14
Экс-игрок «Зенита» Быстров о ситуации с Валиевой: это проделки... 00:13
Два человека погибли при обрушении на стройке ТЦ в Подмосковье 00:07
В МИД России оценили заявления из США о скором «вторжении»... 00:05

Глава Туркмении принял «непростое для себя решение»

Президент Туркмении Бердымухамедов заявил, что нужно «дать дорогу молодым»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА «Новости»

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил о необходимости дать дорогу молодым на пути к управлению страной «на новом этапе» ее развития. Слова лидера приводит агентство TDH.

Бердымухамедов подчеркнул, что два года назад достиг 63 лет — священного возраста пророка, и хочет обсудить «непростое решение» о себе, к которому пришел.

«Теперь вот уже 15 лет я работаю на высшей и очень ответственной должности Президента Туркменистана... Я поддерживаю мысль, что дорогу к государственному управлению на новом этапе развития нашей страны надо дать молодым руководителям, воспитанным в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности», — заявил он на заседании Халк Маслахаты — верхней палаты парламента.

Ранее Бердымухамедов поручил потушить горящий 50 лет газовый кратер. Он находится в 266 км от столицы Туркмении и привлекает многочисленных туристов.

Президент обратил внимание, что «уже на протяжении многих лет в районе Дарвазы в большом количестве сгорает природный газ». Он подчеркнул, что такая обстановка плохо влияет на экологию и здоровье людей из ближайших населенных пунктов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть