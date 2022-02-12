Spiegel назвал еще одну дату возможного «вторжения» РФ на Украину

Немецкий журнал Spiegel назвал новую дату возможного «российского вторжения» на Украину.

Согласно информации издания, как ЦРУ, так и американские военные 11 февраля проинформировали федеральное правительство и другие государства НАТО о том, что на основании новой информации «существуют опасения, что атака может быть совершена уже в следующую среду».

«Были конкретно описаны маршруты русского вторжения, а также отдельные задачи, которые они должны были взять на себя. В качестве возможной даты начала вторжения было указано 16 февраля... Инсайдеры также считают, что США преднамеренно распространяли информацию, чтобы сорвать планы нападения России.», — говорится в статье.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на официальные лица сообщило, что в США считают, что Россия якобы может напасть на Украину 15 февраля. По информации агентства, Россия может предпринять попытку провокации на Донбассе или попытаться захватить Киев.

госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может напасть на Украину в любой момент, в том числе во время Олимпийских игр.