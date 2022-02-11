Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Хоккеист Брызгалов рассказал, что говорят о ситуации с Валиевой в США 23:42
Газизов обратился в РФС с просьбой проверить слова Федуна 23:24
Макрон захотел позвонить Путину 23:21
Telegram заблокировал 64 канала по требованию властей Германии 23:16
США усилят контингент НАТО в Польше 23:02
В Федерации легкой атлетики отреагировали на новость, что Привалова провалилась... 22:54
США просят американцев как можно скорее покинуть Украину 22:53
Генсек НАТО заявил о высоком риске агрессии против Украины 22:43
Байден планирует созвониться с Путиным 22:40
Международная федерация лыжного спорта расследует инцидент с Непряевой на ОИ 22:39

Bloomberg назвал новую дату «российского вторжения»

Bloomberg: Россия нападет на Украину 15 февраля

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
bild.de

В США считают, что Россия может напасть на Украину 15 февраля. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на официальные лица, которые знакомы с ситуацией.

По информации агентства, Россия может предпринять попытку провокации на Донбассе или попытаться захватить Киев. Отмечается, что военные действия могут начаться уже во вторник, 15 февраля.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может напасть на Украину в любой момент, в том числе во время Олимпийских игр.

Запад неоднократно обвинял Россию в готовящемся «вторжении» на территорию Украины. В качестве аргумента западные политики используют тот факт, что РФ якобы усилила свое присутствие в приграничных с Украиной зонах – до 125 тысяч солдат.

Москва отрицает все обвинения и подчеркивает, что любые перемещения войск по территории страны — суверенное дело. НАТО и союзники альянса считают иначе и готовят пакет санкций на случай вторжения.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть