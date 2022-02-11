Bloomberg назвал новую дату «российского вторжения»

В США считают, что Россия может напасть на Украину 15 февраля. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на официальные лица, которые знакомы с ситуацией.

По информации агентства, Россия может предпринять попытку провокации на Донбассе или попытаться захватить Киев. Отмечается, что военные действия могут начаться уже во вторник, 15 февраля.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может напасть на Украину в любой момент, в том числе во время Олимпийских игр.

Запад неоднократно обвинял Россию в готовящемся «вторжении» на территорию Украины. В качестве аргумента западные политики используют тот факт, что РФ якобы усилила свое присутствие в приграничных с Украиной зонах – до 125 тысяч солдат.

Москва отрицает все обвинения и подчеркивает, что любые перемещения войск по территории страны — суверенное дело. НАТО и союзники альянса считают иначе и готовят пакет санкций на случай вторжения.