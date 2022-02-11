Украина не станет забирать силой Донецкую и Луганскую области

Секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не будет решать вопрос принадлежности Донецкой и Луганской областей, опасаясь массовой гибели населения, передает ТАСС.

«Мы несем ответственность за то гражданское население, которое там на сегодняшний день находится. Если, не дай бог, войска сегодня пойдут в наступление, вы представляете, какое количество населения может погибнуть при такой операции?» — заявил он.

Он также назвал «небылицами» предположения о готовности Киева начать наступление в Донбассе, и выразил уверенность, что регион, как и Крым, вернутся в состав Украины, это лишь вопрос времени.

Ранее в ДНР заявили, что Украина перебросила в Донбасс дивизион С-300 для подготовки наступления. Заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин также заявил, что в Донбассе задействованы английские и польские наемники.