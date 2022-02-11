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В КПРФ рассказали о состоянии Зюганова

Секретарь ЦК КПРФ Обухов: у Зюганова симптомы ОРВИ, легкие не поражены

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Секретарь центрального комитета КПРФ Сергей Обухов написал в Telegram о состоянии госпитализированного председателя партии Геннадия Зюганова.

«Зюганов в пятом корпусе ЦКБ с симптомами ОРВИ. На КТ легкие чистые», — сообщил он.

Обухов отметил, что, на его взгляд, Зюганову надо «валить» из больницы — «обследовали, ситуация нормальная, и нечего дожидаться внутрибольничной инфекции». Он добавил, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский, по слухам, за неделю пребывания в стационаре «подхватил» такое заболевание.

Ранее внук Зюганова прокомментировал госпитализацию деда. По его словам, политик находится на плановом медобследовании, которое проходит ежегодно.

О том, что Зюганов мог заболеть COVID-19, сообщил экс-депутат Вячеслав Лысаков, написавший в Telegram, что лидер коммунистов находится в том же корпусе ЦКБ, что и глава ЛДПР Владимир Жириновский, заразившийся коронавирусом.

Впоследствии госпитализацию Зюганова подтвердил пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко.

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