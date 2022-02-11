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Израиль начал эвакуацию семей дипломатов из Киева

Израиль предупредил о поездках на Украину и начал эвакуацию семей дипломатов

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Израиль выпустил предупреждение для своих граждан о поездках на Украину и начал эвакуации семей дипломатов. Об этом сообщает телерадиокорпорация КАН со ссылкой на МИД страны.

«МИД сегодня вечером выпустил предупреждение о поездках на Украину и объявил об эвакуации семей дипломатов и посланников из страны», — говорится в сообщении.

Власти рекомендовали гражданам Израиля, проживающим на Украине, не приближаться к горячим точкам, а также тем, кто собирается посетить страну, отказаться от своих планов.

Отмечается, что такое решение принял глава МИД Израиля Яир Лапид с связи с угрозой российского вторжения на Украину.

Ранее президент США Джо Байден призвал американцев покинуть Украину «прямо сейчас».

«Не то чтобы мы имели дело с террористической организацией. [Но] мы имеем дело с одной из самых больших армий в мире. Это совсем другое, и ситуация может выйти из-под контроля очень быстро», — заявил американский лидер.

Он подчеркнул, что американские войска не смогут оказать помощь в эвакуации граждан США, потому что ни при каких обстоятельствах не окажутся на украинской территории.

В январе Госдеп США разрешил эвакуировать сотрудников посольства из Киева из-за нарастания напряженности вокруг Украины, вслед за этими сообщениями своих дипломатов начали вывозить и другие страны, в частности Германия и Великобритания.

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