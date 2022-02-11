Сенатор Джабаров считает, что Россия не должна реагировать на «хамские требования» Кулебы

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал требование главы МИД Украины Дмитрия Кулебы к России предоставить в течение 48 часов детальное разъяснение действий вблизи украинской границы и в Крыму. По словам сенатора, он бы не стал реагировать на данное заявление Кулебы.

«Вчера наш министр правильно сказал: то, что творит сейчас Кулеба, напоминает геббельсовскую пропаганду. Пусть требует что-то от своих подчиненных по министерству. Россия не та страна, которая будет отвечать на хамские требования. Господин Кулеба после того, что он заявил про нашего президента, я считаю, что он вообще не рукопожатный для российских представителей власти. Поэтому пусть сам развлекается со своими заявлениями и радует своих поклонников, нас его заявления вообще не волнуют. Это мое личное мнение, но я бы даже не стал реагировать на его заявления», — сказал он.

Джабаров также добавил, что не видит Дмитрия Кулебу в будущем Украины после его заявлений.

«Для меня Кулеба — политик уже прошлого, потому что в будущем в Украине я его не вижу, поскольку после того, что он натворил за эти месяцы, честно говоря, я не думаю, что с ним кто-то из уважающих себя людей сядет за стол переговоров», — заключил он.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потребовал от России детально разъяснить действия вблизи украинской границы и в Крыму. По его словам, у России есть 48 часов, чтобы предоставить ответ. Глава украинского МИД добавил, что в случае отказа Украина обратится к РФ и к другим государствам-участникам Венского документа о созыве чрезвычайной встречи, на которой РФ должна будет предоставить разъяснение.